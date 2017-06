Dodatki dla kobiet w Galante

Wierząc, że ciągły rozwój to klucz do sukcesu i zadowolenia klientów, Galante proponuje nowe produkty i możliwości. Pierwszą ze zmian zachodzących w naszym sklepie jest poszerzenie oferty o akcesoria damskie - teraz Panowie robiący zakupy dla siebie mogą nabyć drobiazg dla bliskiej kobiety, a Panie szukające prezentu dla swojego mężczyzny mogą na tej samej stronie znaleźć dodatek także dla siebie. Są to eleganckie oraz oryginalne portfele sprawdzonych marek takich jak francuska Pierre Cardin czy brytyjska marka Visconti, a to dopiero początek zmian. Portfele damskie charakteryzują się dużą pojemnością i niezwykle stylowymi zdobieniami, które zachwycą każdą kobietę poszukującą nowych inspiracji.

Zestawy prezentowe dla miłośników elegancji

Zmiany w Galante oznaczają jednak znacznie więcej. Do asortymentu dołączają zestawy prezentowe. Są to zestawy londyńskiej marki Onyx-Art składające się z kilku kompletów spinek do mankietów dobranych według tematyki, co jest ich cechą charakterystyczną. Klienci mogą nabyć spinki dla lekarza, dla wielbiciela whisky czy dla kierowcy, a to tylko niektóre zestawy. Jest to niezwykła okazja dla każdego, kto szuka nietuzinkowej biżuterii.

Zestawy prezentowe w Galante to także zestawy wybranych produktów dostępnych w sklepie, kompletowane w drewnianych - o różnych odcieniach - pudełkach. Każde pudełko posiada eleganckie zapięcie, a na jego wieku wygrawerowane jest logo sklepu bądź grawer wybrany przez klienta. W tej sposób jest to podarunek personalizowany. W skład zestawu prezentowego wchodzi skórzany portfel, pióro wieczne, komplet spinek do mankietów, krawat czy też kosmetyk - produkty te mogą znaleźć się w zestawie w różnych konfiguracjach.