Obecnie pojawia się coraz więcej nowych projektów tych drobnych ozdób, na co dowodem jest niezwykle bogata kolekcja spinek do koszuli dostępnych w sklepie internetowym Galante.pl.

Szeroki wybór spinek w Galante

Wiele setek lat temu, aby wyglądać schludnie i elegancko łączono mankiety za pomocą wstążek bądź innych ozdób mających tasiemki czy łańcuszki. Z biegiem czasu producenci biżuterii zaczęli proponować zróżnicowane spinki do mankietów, a dzisiaj dostępne są setki różnorodnych wzorów. W Polsce największym asortymentem spinek do mankietów może pochwalić się sklep internetowy Galante.pl. Istniejący od 2007 roku w swojej stałej ofercie posiada ponad 830 modeli spinek, które można pogrupować pod wieloma względami. Są to zarówno spinki klasyczne, czyli mające kształty geometryczne i znikome wzory, jak i dodatki zupełnie nietypowe o kształtach przedmiotów codziennego użytku - takich jak kalosze, pendrive czy linijka - lub związanymi z rozmaitymi hobby - tu wymienić można paletki do tenisa, fortepian czy karty do gry. Do kolekcji należą także spinki zaprojektowane z myślą o konkretnych okazjach - znajdziemy tam spinki w kształcie liczby 18 lub 60, które mogą posłużyć jako prezent urodzinowy czy spinki z bobasem, które mogą być upominkiem z okazji narodzin.

Spinki do mankietów z węglem i bursztynem

Sklep oferuje także spinki wykonane z minerałów takich jak bursztyn i węgiel. Modele różnią się od siebie kształtami oraz wykorzystaniem węgla - jedne są małymi bryłkami węgla, inne posiadają fragmenty zatopione w żywicy. Z kolei spinki z bursztynem różnią się nie tylko kształtem, lecz także odcieniem danego fragmentu bursztynu - są to spinki ciemniejsze bądź jasne. Galante oferuje także wykonywanie graweru na wybranych modelach spinek, które zmieszczą drobne symbole, napisy czy np. inicjały. Tego typu personalizacja sprawi, że spinki nabiorą osobistego charakteru i staną się wspaniałym pomysłem na rocznicowy prezent.