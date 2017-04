Początki działalności

Pierre Cardin otworzył swój dom mody w latach 50. po współpracy z tuzem mody Christianem Diorem. Misją Cardin było projektowanie ubrań dla wszystkich, nie tylko tych najbardziej zamożnych. Z biegiem czasu francuski projektant realizował także inne projekty, takie jak kombinezony dla NASA czy liczne perfumy, zarówno damskie, jak i męskie. Do dzisiaj powstało wiele produktów pod nazwą Pierre Cardin, a wśród nich wymienić można skórzane paski do spodni oraz portfele o tradycyjnych wzorach.

Skórzane dodatki Pierre Cardin

Skórzane produkty sygnowane nazwiskiem tego francuskiego projektanta to dodatki wykonane z naturalnej skóry o klasycznych fasonach. Występują wśród nich portfele i paski do spodni, a także torby i plecaki. Są to dodatki w różnych barwach - zarówno w kolorze czerni, jak i brązu, czerwieni czy metalicznym. Większość portfeli męskich to modele czarne o układzie poziomym lub pionowym i popularnym kształcie. Z kolei dodatki damskie mają zarówno uniwersalne kolory takie, jak czarny i brązowy, lecz charakteryzują się także połączeniami wielu kolorów. Wybrane linie męskich portfeli Pierre Cardin charakteryzują się bordową nitką, która wykańcza dany projekt i wiele z nich posiada logo marki na zewnętrznej stronie. Do męskich skórzanych dodatków tej firmy należą także paski do spodni o tradycyjnym wyglądzie, głównie w kolorze czarnym, zarówno z klamrą klasyczną, jak i półautomatyczną. Dostępne są także zestawy prezentowe, które zawierają portfel i pasek, pakowane w pudełka z logo producenta. Zarówno zestawy, jak i portfele oraz paski Pierre Cardin mogą Państwo znaleźć w internetowym sklepie Galante.pl